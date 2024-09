Arturo Vidal destrozó a Gareca por histórica derrota ante Bolivia: “Yo no hubiese sacado a Berizzo”

Arturo Vidal nuevamente habló de la Selección Chilena, y fue muy duro con el presente de la Roja tras la histórica derrota frente a Bolivia por 2-1, y hasta se dio tiempo de defender el proceso del despedido Eduardo Berizzo.

El bicampeón de América también tuvo palabras por cómo se dio el trámite de juego: “es sin sentido perder así. Tenemos jugadores, pero no sé. No entiendo algunas decisiones. Se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento ni a qué jugamos".

Además, Vidal planteó qué jugadores debieran estar en la Selección: “el Mundial del 98’ fueron puros jugadores de Colo Colo y la U. Sólo Iván Zamorano y Marcelo Salas que estaban fuera. Y cómo Gary no va a estar en esta selección si está en Boca. ‘Tenís’ que tenerlo en la Selección, porque te va a estar aleonando a todos los ‘cabros’. Porque los muchachos necesitan apoyo, necesitan un consejo, porque la derrota con Argentina fue fuerte, no cualquiera se levanta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Vidal defendió el proceso de Eduardo Berizzo

El actual volante de Colo Colo recordó al exentrenador de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, y aludió a lo complicado que se le torna el panorama al actual adiestrador: “es difícil para Gareca, se metió en un camino complicado. Yo nunca hubiera cambiado a Berizzo, pero como no 'pescaba' a la prensa, no los dejaba entrar ni sabían qué equipo iba a jugar, se le vinieron encima. La prensa aquí es un asco, solo echa a perder la selección. Ahora, cualquier entrenador que llegara iba a tener problemas, porque la prensa solo busca su beneficio: tener programas, diálogos y noticias".

La defensa del King a Ben Brereton

Otro tema que le pareció negativo a Vidal fue el tempranero cambió de Ben Brereton: “No puede sacar a Ben. Lo va a matar. No entiendo el cambio. Tenía que sacar a Dávila o a Osorio, que no estaban aportando en el mediocampo", remató el King con el pesar de la derrota de Chile.