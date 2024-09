Campeonato Nacional 2024 EN VIVO: Resultados fecha 24, posiciones y goleadores

El partido más atractivo de la fecha 24 del Campeonato Nacional es el que enfrentaría a Colo Colo y la Universidad Católica. Sin embargo, este partido fue suspendido por la Delegación Presidencial de la región Metropolitana.

Sin clásico por disputar, la atención se la van a robar los clubes que dan la pelea por mantener la categoría y la Universidad de Chile, que sigue a paso firme su camino al título.

La U jugará ante Palestino este domingo 15 de septiembre. Será la tercera vez que se enfrenten ambos equipos este mes, antes lo hicieron por la final de la Zona Centro Sur de Copa Chile, ocasión en la que los universitarios se impusieron por 5 a 0 en la ida y los árabes vencieron por 1 a 0 en la revancha.

De ganar el partido, la Universidad de Chile le sacaría 7 puntos de ventaja a Colo Colo.

El otro partido que no se jugará este fin de semana es el de Everton vs Unión La Calera. Claro que a diferencia del clásico Colo Colo vs U. Católica, este pleito si tiene fecha de reprogramación. Ruleteros y Cementeros jugarán el próximo 12 de octubre en el Estadio Sausalito.

En la zona roja de la tabla, Audax Italiano y Cobreloa juegan una verdadera final por la permanencia en la Primera División. Los itálicos están en zona de descenso con 22 puntos a solo dos unidades de distancia de los loínos. El que gane este partido escapará de los puestos de rebajamiento.

Fecha 24 del Campeonato Nacional

Sábado 14 de septiembre

Ñublense vs Cobresal. Estadio Nelson Oyarzún, 15:00 horas.

O’Higgins vs Coquimbo Unido. Estadio El Teniente, 17:30

Audax Italiano vs Cobreloa. Estadio Bicentenario de La Florida, 20:00 horas.

Domingo 15 de septiembre

Deportes Copiapó vs Unión Española. Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, 12:30 horas.

Deportes Iquique vs Huachipato. Estadio Tierra de Campeones, 15:00 horas

Universidad de Chile vs Palestino. Estadio Nacional, 17:30 horas

Tabla Campeonato Nacional 2024

Goleadores Campeonato Nacional 2024