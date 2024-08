Carlos Caszely: goleador y también escritor

La creatividad de Carlos Caszely no tiene límites, además de haber deleitado con su magia e ingenio en el fútbol, donde aún perdura su récord como goleador histórico de Colo Colo, la ha volcado en diferentes esferas como el canto, el teatro y también como escritor.

El Rey del metro Cuadrado junto al periodista y destacado escritor Juan Oyaneder realizaron la publicación de un libro de frases históricas y anecdóticas en el fútbol mundial, que tiene por punto de partida una que señaló el propio Chino Caszely, y da el título al texto: "No tengo porque estar de acuerdo con lo que pienso".

El escritor Carlos Caszely

El máximo ídolo de Colo Colo comenta con orgullo a Al Aire Libre que este libro es su quinta publicación, que antes precedieron por ejemplo: "Calle larga con final de pasto" y "Rayito de mi corazón", este último en honor a su esposa María de los Ángeles Guerra, fallecida el año 2022.

Sobre este texto Caszely reconoce el gran trabajo de investigación que realizó junto a Juan Oyaneder: "Es un libro de futbolistas a nivel mundial, con muchas frases y anécdotas que hemos recopilado con él. Vimos más de 300, pero no quisieron sacar un libro tan grueso, y publicaron éste de una 170 con muy fácil lectura, que causan risa, son muy simpáticas".

Caszely comenta que esta afinidad con la pluma es algo que se dio hace varios años: "Viene de cuando yo le escribía cartas a María de los Ángeles, cuando viajaba, o le respondía las cartas que ella me escribía. Y como siempre fuimos muy lectores, yo lo era de niño, y Chile no lo es, creo que de ahí nace un poco la veta de escribir. En el último tiempo he tomado el lápiz y la sangre negra que corre por mis venas sale por él, para plasmarla en alguna hoja. Eso ha sido de algún modo una muy buena terapia para mis momentos de tristeza".

Caszely "no está de acuerdo con lo que piensa"

La frase que pasó a la posteridad, y es digna de estudios en la actualidad, en su momento fue incluso ridiculizada, según comenta en Al Aire Libre Carlos Caszely: "Eso es muy normal en Chile. Muy poca gente entiende. Y fíjate que hace un par de años se hizo un evento de sicólogos a nivel mundial, y empezaron con esta frase 'no estoy de acuerdo con lo que pienso', y decían, que si lo analizas, el 90 por ciento de los seres humanos no está de acuerdo con lo que piensa a veces. Y esto que en un momento fue muy irrisorio, influido por la época también, porque con cualquier cosa que dijera en dictadura me trataban de hacer tira. Sin embargo, hoy esa frase la han traducido y estudiado en varios idiomas. Así que imagina el orgullo que tengo".

La aseveración de Carlos Caszely está avalada por la prestigiosa sicóloga Constanza Michelson que junto a la bioestadística estadounidense Amy Herring, y el neurocientífico mexicano Arturo Álvarez, en el "Congreso Futuro" analizaron estas palabras y las definieron como "lo más humano del mundo".

El libro que recoge declaraciones humorísticas, anecdóticas y también muy reflexivas de jugadores como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, George Best, Paul Gascoine, y los nacionales Francisco "Murci" Rojas y Francisco Huaiquipán, fue publicado por la editorial Planeta y tiene un costo de 15.900 pesos. Y "ya hay material para una segunda edición" nos asegura Juan Oyaneder, junto a un sonriente Carlos Caszely.