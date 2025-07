Carlos Palacios se ausenta tras su cumpleaños y complica su futuro en Boca

Carlos Palacios suma un nuevo episodio fuera de las canchas y no por decisión técnica. Tras celebrar su cumpleaños número 24, el delantero chileno no se presentó a trabajar con normalidad en la práctica matinal de este lunes. El hecho preocupa en el entorno de su club, justo cuando se analiza su continuidad.

🧐 ¿Por qué Carlos Palacios no entrenó hoy?

El chileno no fue parte del entrenamiento grupal tras celebrar su cumpleaños.

La ausencia de Carlos Palacios en la sesión matinal del plantel llamó la atención. Según informaron medios trasandinos, el delantero nacional no participó junto al resto de sus compañeros este lunes, generando molestia en el cuerpo técnico.

🤔 ¿Qué pasa con Carlos Palacios en Boca Juniors?

El ex delantero de Colo Colo no ha podido mostrar su juego y a pesar que Miguel Ángel Russo le da la confianza y la titularidad, en los partidos no ha tenido un buen rendimiento, incluso Carlos Palacios se fue bajo las pifias cuando abandonó el terreno en el último empate de Boca.

Palacios en Boca Juniors durante el Mundial de Clubes. Foto: Imago.

❓ ¿Por qué se molestaron en Argentina con Carlos Palacios?

El hecho se suma a otros episodios anteriores y, según fuentes internas del club, ya se está evaluando una posible rescisión anticipada del contrato. Su falta de compromiso y las constantes señales de desconexión podrían costarle su permanencia en el fútbol argentino.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Carlos Palacios?

