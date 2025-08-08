El giro inesperado en la historia de Carlos Palacios en Boca Juniors

Carlos Palacios vivió días amargos en Buenos Aires, pero finalmente llegó el alivio. El delantero chileno dejó atrás la tendinitis en la rodilla que lo marginó de los últimos compromisos y vuelve a la convocatoria de Boca Juniors para enfrentar a Racing Club este sábado 9 de agosto en La Bombonera.

La situación de La Joya había generado mucha incertidumbre en el mundo xeneize. Hace algunas semanas, el formado en Unión Española pidió no entrenar debido a una lesión que arrastraba desde el Mundial de Clubes, pero la prensa argentina lo acusó de indisciplina y especuló con una ruptura definitiva con Miguel Ángel Russo.

El silencio del técnico tampoco ayudó a calmar las aguas. "Del tema Palacios no hablo", respondió cuando el caso explotó, alimentando más rumores sobre el verdadero estado del atacante nacional.

🔄 ¿Cómo se resolvió el conflicto con Carlos Palacios?

La reconciliación llegó después de intensas conversaciones entre el jugador y el cuerpo técnico. Miguel Ángel Russo confirmó que mantuvo largas charlas con el chileno para aclarar la situación: "Hablo mucho con él, comentamos muchas cosas. Lo bueno y lo malo, como corresponde".

El estratega argentino también reveló que el diálogo fue fundamental para resolver las diferencias: "El hablar, buscar el diálogo, significa un montón de cosas". Esta actitud reconciliadora permitió que Palacios volviera a entrenar con normalidad junto al resto del plantel.

⚽ ¿Será titular Carlos Palacios ante Racing?

Aunque está en la convocatoria, Palacios no aparece entre los titulares para el clásico del sábado. Según los medios argentinos, el chileno comenzaría el partido desde el banco de suplentes, ya que perdió terreno frente a sus compañeros durante su ausencia.

La formación de Boca sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Alan Velasco, Brian Aguirre; Miguel Merentiel.

Para el exjugador de Colo Colo, este regreso representa una nueva oportunidad para ganarse la confianza del hincha xeneize, que no lo ha recibido de la mejor manera tras varias semanas de polémicas.