Felipe Loyola le raya la cancha a U de Chile previo al primer cruce con Independiente

Independiente de Avellaneda visita este miércoles suelo nacional para enfrentar a U de Chile en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, un encuentro que se ha ido palpitando estos últimos días tanto de la vereda de los azules como también desde la escuadra argentina.

Al momento de aterrizar en Chile, quien tomó la palabra por Independiente fue el chileno Felipe Loyola, quien declaró acerca de este primer enfrentamiento con la U y le raýó la cancha al elenco estudiantil a pesar del opaco momento que carga el Rey de Copas antes de la disputa de esta llave del torneo continental.

Si bien Independiente no ha ganado en el arranque del torneo de Clausura del fútbol argentino tras cuatro fechas, no temen de arrastrar ese irregular momento a esta serie ante la U, que comienza este miércoles en el Estadio Nacional.

Así lo manifestó Loyola, quien en diálogo con Dsports señaló que: "Conozco al técnico (Gustavo Álvarez y a algunos jugadores de la U. Les tengo mucho cariño, pero obviamente venimos a ganar, a dar todo y llevarnos los tres puntos".

"Tengo muchos compañeros de selección. Es un lindo encuentro, también vienen muy bien, así que contento de jugar este tipo de partidos", subrayó al respecto.

⚽ ¿Cómo le ha ido a Independiente antes de enfrentarse a la U?

Aunque Independiente se clasificó a estos octavos de final de la Copa Sudamericana como líder del Grupo A, su presente es bien nebuloso.

Y es que de sus últimos cinco partidos jugados, tanto por liga como Copa Argentina, el Rojo no ha podido festejar y registra un pobre saldo de dos empates y tres derrotas.

