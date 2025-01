Coca Mendoza barrió con Maxi Falcón: El ídolo albo tildó al uruguayo de "vendehumo" y poco profesional

Después de varios días de incertidumbre, finalmente Maximiliano Falcón dejó Colo Colo de la peor forma posible. Ante la oferta del Inter de Miami, el uruguayo como medida de presión, no se presentó a la pretemporada ni tampoco dialogó con el entrenador ni sus compañeros para explicar lo que sucedía.

Blanco y Negro aceptó la oferta, y pese a que Falcón pidió disculpas, generó un rechazo en gran parte de la hincha de Colo Colo, incluso en algunos jugadores insignes del club que no tuvieron piedad para comentar la forma en que decidió terminar su historia en el Cacique.

Gabriel "Coca" Mendoza, ídolo de los Albos y campeón de América, en conversación con Al Aire Libre describió su sensación con la salida del Peluca: "Me parece impresentable, creo que es lamentable lo que sucedió. La decisión que tomó Falcón no da tristeza ni mucho menos, yo creo que da rabia, frustración en el sentido de lo que se le entregó. Se había ganado el cariño de la hinchada, pero lamentablemente, con la decisión que tomó, lo echó todo por la borda".

Coca Mendoza barrió con Falcón tras su salida de Colo Colo

El otrora lateral derecho no tuvo piedad con el charrúa: "Cuando se dice en el fútbol que hay jugadores vende humo, creo que aquí lo demostró Falcón. Vendió humo, mucho humo. Colo Colo está por sobre todos los nombres, por sobre todos los jugadores que pasan. Cuando uno entra en el corazón de la hinchada y entra en el equipo más grande de Chile, es por su entrega, por su sacrificio. Creo que eso no hay que tomarlo tan livianamente".

"La liviandad con que lo tomó Falcón... diciendo que era colocolino de corazón, que se entregó siempre. Pensar que él llegó sin ser muy reconocido en el ámbito futbolístico y aquí se hizo un nombre. Se le entregó toda la confianza, la seguridad y el cariño del pueblo colocolino. Y lamentablemente se vio manchado por esta salida tan penosa. Pero bueno, creo que ese cariño lo perdió absolutamente y hubo una falta de respeto no tan sólo para la institución, sino que para todo un pueblo colocolino que estaba muy encariñado con él", insistió el ídolo Albo.

Ante las disculpas que Falcón le ofreció a los hinchas, Coca Mendoza aseguró que "ni siquiera lo he escuchado. Creo que tampoco era un jugador indispensable, irreemplazable. No era el Chano Garrido, no era Elías Figueroa, pero había entrado en el corazón albo y por una decisión absurda, por una mala decisión, podía haber tenido otra salida".

La falta de respeto a la institución

Al momento de evaluar lo que le pareció la forma en que buscó salir, el también campeón de la Copa Interamericana indicó: "Me parece una falta de respeto tremenda, una falta de profesionalismo total. Y qué lamentable que haya sido en Colo Colo. Pero bueno, el fútbol sigue, estamos en el Centenario que es muy importante para la hinchada y para Colo Colo en sí".

"Para ganarse la idolatría de la gente tienes que tener logros, un rendimiento excepcional, tienes que jugártela por esa insignia que tienes en el pecho, no vendiendo humo, no besando la camiseta cada vez que puedas, sino que con hechos, con acciones, y esas acciones son fundamentales". E insistió: "Por ejemplo, Barti cuando no celebra el gol cuando vistió la camiseta de la Católica, cuando uno no se quiso ir en el momento en que te quería un equipo europeo, y así tantas cosas que te puedo nombrar".

Finalmente, el ganador de seis títulos con Colo Colo, entre ellos la Copa Libertadores de América comentó: "Creo que hubo un error en idolatrarlo por un campeonato, porque un campeonato para Colo Colo es obligación; se hizo una buena Copa Libertadores, y ojalá este año podamos llegar más arriba, pero no por eso tienes que identificarte tan rápido con un jugador".