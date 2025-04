Los "pecados" que tienen a Colo Colo “colgando” en la Libertadores y rezagado en el Campeonato

Colo Colo no está pasando por un buen momento: Está debajo de la medianía de la tabla en el Campeonato Nacional, aún no asegura su clasificación en la Copa Chile y, más importante aún, tiene muy complicado su avance a octavos de final de la Copa Libertadores.

Y si bien queda mucha temporada por delante y tiene varios partidos pendientes, estamos en condiciones de evaluar las condicionantes que tienen al Cacique con un mal inicio de año, el que en todo caso están a tiempo de corregir.

Colo Colo: Pretemporada interrumpida, partida de jugadores importantes y confusas continuidades

Lo primero que llamó la atención tras el final de la temporada anterior fueron la gran cantidad de jugadores que se fueron: Algunos de ellos por mejores ofertas como Carlos Palacios, pero otros desechados por Jorge Almirón.

Entre los que se fueron da la sensación que hay nombres que perfectamente podrían darle una mano al plantel actual de Colo Colo, como Leonardo Gil, César Fuentes y Guillermo Paiva, este último con buenas asociaciones con Javier Correa, pero su falta de gol lo terminó sacando de Macul.

Además, hay un nombre que se fue "por la puerta de atrás" como es Maximiliano Falcón: El uruguayo se ausentó de la pretemporada del Cacique en rebeldía y presionó para su salida a Inter Miami de Lionel Messi, la que se terminó concretando.

Junto con esto, hubo un fuerte lío en el arranque de la pretemporada. Esto porque a pocos días de haber empezado los trabajos albos, hubo problemas entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro por los premios, lo que motivó a unas "minivacaciones" de 9 días por parte de los jugadores, algo irrisorio si apenas habían vuelto.

Finalmente, un hecho muy poco prolijo fueron las salidas y vueltas de Brayan Cortés y Emiliano Amor: El primero anunció su salida en noviembre para partir al extranjero, pero terminó volviendo ante la falta de ofertas, cuando el equipo estaba en la parte final de la pretemporada, mientras que Amor se fue por decisión del club, pero terminó siendo convencido para regresar tras la partida de Falcón, todo esto también con el equipo ya en plenos entrenamientos.

Refuerzos con mal rendimiento y poca continuidad de Colo Colo

Otro aspecto que ha fallado hasta el momento en Colo Colo es el rendimiento de los refuerzos: Salomón Rodríguez y Claudio Aquino son los más criticados, el primero por los dos millones de dólares que se pagaron por él y el segundo porque venía con el cartel del mejor jugador de la Liga Argentina, algo que no ha ratificado hasta el momento.

Los casos de Tomás Alarcón y Felipe Méndez tampoco han resultado a la fecha: Ambos provenientes de Europa (España y Rusia, respectivamente) y han jugado poco y nada, y sin convencer a Jorge Almirón para quedarse con un puesto en la mitad de la cancha.

Tal vez el que mejor ha andado es Sebastián Vegas, quien sí se ha hecho de un puesto en la defensa, aunque mezclando buenas y deficientes actuaciones. De todas formas, se va afirmando.

Por último, un aspecto que no se puede soslayar es la poca continuidad que ha tenido Colo Colo: Ya son cuatro partidos los que tiene suspendidos en el año, tres de ellos clásicos (dos ante U de Chile en Supercopa y Campeonato Nacional, y uno contra la UC).

La Supercopa y el duelo con la UC no dependieron de ellos, ya que no había estadios para jugar, el Superclásico por el torneo no se jugó por el luto del club ante la muerte de dos hinchas, pero el compromiso ante Deportes Iquique perfectamente se pudo disputar, ya que se aplazó por pedido del club por la celebración del Centenario, algo que terminó siendo una conmemoración producto de la mencionada tragedia.

Mal comportamiento de barristas afecta a Colo Colo

El pésimo comportamiento de barristas ha perjudicado directamente en lo deportivo a Colo Colo: De hecho, la Supercopa ante la U no se pudo jugar en La Serena, debido a amenazas de la Garra Blanca en la previa del duelo.

Hace semanas un grupo provocó la cancelación del duelo ante Fortaleza por la Copa Libertadores, al invadir la cancha del estadio Monumental, teniendo al club a la espera de un castigo, mientras que el compromiso ante Racing se jugó sin público por el mismo tema.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será este sábado 26 de abril a las 16:00 horas ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental, compromiso que le puede a ayudar a recuperar posiciones.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sport o TNT Sports en Max, en tanto que, puedes también seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Al Aire Libre.