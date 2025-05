¿Por qué no juega Matías Zaldivia en el Botafogo vs U de Chile?

Universidad de Chile se juega este martes 27 de mayo su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Gustavo Álvarez visita a Botafogo en Río de Janeiro en un duelo decisivo del Grupo A, y lo hará con una baja sensible en defensa: Matías Zaldivia no podrá estar presente en el once titular.

A eso se suma la ausencia de Rodrigo Contreras por lesión, lo que obligó al técnico azul a rearmar su formación estelar. ¿Qué pasó con Zaldivia? ¿Quién lo reemplaza? ¿Cómo formará la U en el partido más importante de la temporada? Aquí todos los detalles.

¿Por qué Matías Zaldivia no juega ante Botafogo?

El defensor central Matías Zaldivia no estará presente en el Botafogo vs Universidad de Chile debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en la fase de grupos.

🟡 Fue amonestado en los siguientes partidos:

Contra Estudiantes, en La Plata

Frente a Carabobo, en Venezuela

Y nuevamente ante Carabobo, en el Estadio Nacional

Su tercera amarilla, recibida tras una falta cerca del área en Santiago, activó una sanción automática de un partido, que se cumple este martes en Río.

¿Quién reemplaza a Zaldivia en la formación de la U?

La baja de Zaldivia se suma a la lesión de Rodrigo Contreras, lo que obligó a Gustavo Álvarez a modificar nombres, aunque mantuvo su sistema táctico.

⚽️ Formación confirmada de la U ante Botafogo:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Israel Poblete; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

👉 Nicolás Ramírez ingresará como zaguero central en reemplazo directo de Zaldivia, mientras que Israel Poblete y Di Yorio se suman al once para reforzar el mediocampo y el ataque.

¿Cuándo podrá volver Zaldivia a la Libertadores?

Zaldivia podrá regresar en caso de que Universidad de Chile logre avanzar a octavos de final. Su sanción se cumple ante Botafogo, por lo que quedará habilitado para la fase siguiente si la U clasifica.

¿Qué necesita la U para clasificar a octavos?

Universidad de Chile lidera el Grupo A con 10 puntos, pero no está clasificada aún. Si empata o gana ante Botafogo, avanzará a los octavos. Si pierde, dependerá de que Estudiantes no derrote a Carabobo en el otro partido del grupo, que se juega en simultáneo.

¿Cuándo y dónde se juega el Botafogo vs U de Chile?

📅 Fecha : Martes 27 de mayo de 2025

: Martes 27 de mayo de 2025 🕗 Hora : 20:30 horas de Chile

: 20:30 horas de Chile 🏟️ Estadio : Nilton Santos, Río de Janeiro

: Nilton Santos, Río de Janeiro 📺 Transmisión: ESPN (TV cable) y Disney+ Premium (streaming)

