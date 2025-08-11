¿Quién transmite Peñarol vs Racing? Horario, canal de TV y cómo ver online el debut internacional de Brayan Cortés por Copa Libertadores

Brayan Cortés vivirá una noche especial en Montevideo. El arquero chileno, flamante refuerzo de Peñarol, debutará internacionalmente en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda. El “Carbonero” llega con una racha histórica como local en fases eliminatorias y busca dar el primer golpe en el Campeón del Siglo.

El duelo también tiene sabor chileno en el arco rival, ya que Gabriel Arias será el portero de la Academia. Revisa a continuación el horario, el canal que transmite el partido, cómo verlo online y los antecedentes más relevantes.

📺 ¿Qué canal transmite Peñarol vs Racing EN VIVO?

El partido se jugará este martes 12 de agosto a las 20:30 horas de Chile (21:30 en Uruguay) y será transmitido en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium.

Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo

🧾 ¿Quién es el árbitro del Peñarol vs Racing por la Copa Libertadores?

El juez principal será Raphael Claus (Brasil), con equipo arbitral brasileño completo:

Árbitro: Raphael Claus 🇧🇷

Raphael Claus 🇧🇷 Asistente 1: Bruno Pires 🇧🇷

Bruno Pires 🇧🇷 Asistente 2: Rafael Alves 🇧🇷

Rafael Alves 🇧🇷 Cuarto árbitro: Bruno Arleu 🇧🇷

Bruno Arleu 🇧🇷 VAR: Wagner Reway 🇧🇷

Wagner Reway 🇧🇷 AVAR: Rodrigo Guarizo 🇧🇷

Rodrigo Guarizo 🇧🇷 Asesor de árbitros: Hilton Moutinho 🇧🇷

Hilton Moutinho 🇧🇷 Quality Manager: Víctor H. Carrillo 🇵🇪

🎁 ¿Dónde ver GRATIS el Peñarol vs Racing por la Copa Libertadores?

⚠️ No será transmitido por TV abierta en Chile ni Uruguay.

La transmisión oficial es de pago a través de Disney+ Premium (streaming) y ESPN Premium (señal por suscripción). Si no tienes acceso, revisa si tu cableoperador o la app tiene promociones vigentes; varían por país y operador y no siempre están disponibles.

También puedes seguir el minuto a minuto GRATIS en Al Aire Libre con jugadas, estadísticas y cobertura completa.

🧾 ¿Quién será el rival de Peñarol en cuartos de Copa Libertadores?

El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Fortaleza (BRA) vs Vélez Sarsfield (ARG). La serie de cuartos se definirá según el orden del cuadro de la CONMEBOL.

⚽ ¿Cómo llega Brayan Cortés al Peñarol vs Racing?

El arquero chileno tuvo un estreno soñado el sábado pasado en el clásico ante Nacional, con triunfo 3-0 de Peñarol gracias a los goles de Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo.

Cortés fue figura con una tapada decisiva a los 37’ a Maximiliano Gómez, calificada por ESPN como “impresionante” y “fenomenal”. Con ese rendimiento, se ganó la titularidad para la Copa.

📊 Antecedentes entre Peñarol vs Racing en torneos CONMEBOL

Peñarol perdió solo 1 de 10 partidos ante Racing en competencias CONMEBOL (4V 5E).

Racing ganó la única serie de Libertadores que disputaron (cuartos 1997).

Peñarol no pierde como local en fases eliminatorias desde 1996 (17 PJ invicto: 12V 5E).

Racing llega con el segundo mejor diferencial goles/xG de la fase de grupos: +3.31.

📝 Formaciones confirmadas de Peñarol vs Racing

La formación de Peñarol (local): Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Méndez, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Leo Fernández; Javier Cabrera, Diego García, Maximiliano Silvera.

La formación de Racing (visitante): Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Agustín García, Facundo Mura, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Agustín Almendra, Juan Nardoni; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

📢 Sigue todas las novedades de Brayan Cortés y la Copa Libertadores 2025 en nuestro especial de Al Aire Libre con estadísticas y análisis exclusivo.