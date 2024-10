Los Barca Academy Camps: Vuelven a Chile las jornadas de formación del equipo culé

Por tercera vez y luego de dos exitosas experiencias en 2022 y 2023, el FC

Barcelona vuelve a Chile con su Barça Academy Camp, una actividad deportiva que ofrece a

niños, niñas de entre 6 y 17 años vivir la experiencia de entrenar como lo hacen las jóvenes

promesas de La Masía.

El Barça Camp, que se desarrollará entre el 16 y 20 de diciembre de 2024 en Santiago, trae a entrenadores oficiales de Barcelona quienes, junto a entrenadores locales previamente

capacitados, permiten a los inscritos experimentar el entrenamiento especializado y

característico que hace tan distintivo al elenco culé.

