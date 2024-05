Todo listo: Barcelona llegó a acuerdo con su nuevo entrenador

El FC Barcelona ha vivido días de bastante expectación. Primero porque no se tenía certeza sobre la continuidad de Xavi en la banca, luego que se confirmó que seguiría, y tras unas declaraciones, nuevamente se reactivaron las reuniones entre el presidente Joan Laporta y los directivos para tomar una decisión.

Ya materializada la salida de Hernández, se agilizó la negociación con el ex técnico del Bayern Múnich y la Selección Alemana, Hansi Flick. Los medios españoles ya confirman que el DT llegará este martes a Barcelona para sellar su contrato por las próximas dos temporadas.

El campeón del mundo con Alemania como ayudante técnico, tiene todo acordado con el Barça en términos económicos, y una vez que arribe al España comenzará la planificación de cara a la próxima temporada. De hecho, aseguran que todavía no será presentado en una rueda de prensa ante los medios, para poder establecer ciertos criterios, sobre todo en relación a la conformación del plantel.

🚨🔵🔴 Hansi Flick will be in Barcelona tomorrow and signs his contract as new Barça manager on Wednesday.



Deal valid until June 2026, as expected. 🇩🇪 pic.twitter.com/kbonXN2K7s