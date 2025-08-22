Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

La macabra planificación de la barra de Independiente para atacar a hinchas de U de Chile

Siguen conociéndose antecedentes de los incidentes en el duelo de U de Chile ante Independiente.

Foto: Photosport La macabra planificación de la barra de Independiente para atacar a hinchas de U de Chile
Luís Felipe Labrín
Los detalles escalofriantes de cómo se organizó la "cacería" de los barristas de Independiente contra los fanáticos de U de Chile en Avellaneda van mucho más allá de la violencia espontánea.

Según reveló la prensa argentina, la barra de Independiente planificó meticulosamente cada paso del brutal ataque que terminó con hinchas de la U hospitalizados en estado grave.

😡 La planificación de los hinchas de Independiente contra los de U de Chile

Aseguran que dos nombres fueron clave en la planificación: Juan Ignacio Lenczicki y Mario Nadalich, líderes de "Los Dueños de Avellaneda". Esta parte de la barra, con vínculos políticos y policiales, manejan grandes negocios ligados al narcotráfico y controlan la Villa 21-24.

La estrategia fue calculada. Cuando la barra disidente comenzó a presionar cantando "Andá a buscarlos" y "La barra tiene miedo" a la facción oficial, decidieron atacar para no perder popularidad en el estadio.

La inacción policial no fue casualidad. En una reunión previa entre Aprevide (asociación de prevención de violencia en el fútbol) y la Policía Bonaerense, se decidió no intervenir para evitar un conflicto mayor. Increíblemente, fueron 650 efectivos presentes que no actuaron por órdenes superiores.

Según fuentes oficiales, la propia Conmebol habría prohibido la intervención policial, una decisión que resultó catastrófica cuando los barras asaltaron la popular visitante.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
