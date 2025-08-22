La macabra planificación de la barra de Independiente para atacar a hinchas de U de Chile

Los detalles escalofriantes de cómo se organizó la "cacería" de los barristas de Independiente contra los fanáticos de U de Chile en Avellaneda van mucho más allá de la violencia espontánea.

Según reveló la prensa argentina, la barra de Independiente planificó meticulosamente cada paso del brutal ataque que terminó con hinchas de la U hospitalizados en estado grave.

😡 La planificación de los hinchas de Independiente contra los de U de Chile

Aseguran que dos nombres fueron clave en la planificación: Juan Ignacio Lenczicki y Mario Nadalich, líderes de "Los Dueños de Avellaneda". Esta parte de la barra, con vínculos políticos y policiales, manejan grandes negocios ligados al narcotráfico y controlan la Villa 21-24.

La estrategia fue calculada. Cuando la barra disidente comenzó a presionar cantando "Andá a buscarlos" y "La barra tiene miedo" a la facción oficial, decidieron atacar para no perder popularidad en el estadio.

La inacción policial no fue casualidad. En una reunión previa entre Aprevide (asociación de prevención de violencia en el fútbol) y la Policía Bonaerense, se decidió no intervenir para evitar un conflicto mayor. Increíblemente, fueron 650 efectivos presentes que no actuaron por órdenes superiores.

Según fuentes oficiales, la propia Conmebol habría prohibido la intervención policial, una decisión que resultó catastrófica cuando los barras asaltaron la popular visitante.

🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.