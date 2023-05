Jugadores de West Ham pelearon con hinchas de AZ Alkmaar para proteger a sus familiares

El duelo que definió el paso de West Ham United a la final de la Conference League derivó en caóticas imágenes, cuando jugadores del conjunto londinense tuvieron que enfrentarse a hinchas de AZ Alkmaar, en plena tribuna, donde se encontraban sus familiares y amigos.

El duelo se jugó en el AFAS Stadium de Países Bajos y terminó con una victoria 1-0 de los "martillos".

Esto causó indignación en los fanáticos del conjunto neerlandés, quienes agredieron al público visitante, generando la reacción de futbolistas como Michail Antonio, Flynn Downes, Said Benrahma y Lucas Paquetá, entre otros, que intervinieron para ayudar a resguardar a sus cercanos.

"La seguridad estaba demasiado lejos para los fanáticos, pero al final logramos detenerlos. Cuando la familia o los fanáticos vienen a un estadio, no quieres ver cosas así. Queremos que disfruten del partido", dijo tras el choque el jugador Alphonse Areola.

El técnico David Moyes dijo por su parte que "no puedo explicar lo que pasó, solo que mis jugadores fueron a proteger a sus familiares".

West Ham players fighting AZ fans and stewards to reach their families 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/tFlyCS5WND — Football Fights (@footbalIfights) May 18, 2023

West Ham fans defending the stairs as hordes of black hooded AZ Alkmar fans tried to get into the family section... 🇳🇱👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R8BlFEHXOS — Football Fights (@footbalIfights) May 18, 2023