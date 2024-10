Partidos de hoy, miércoles 9 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre de este miércoles 9 de octubre trae compromisos para todos los gustos, pasando por la Champions Femenina, el Sudamericano sub 15 y más.

El duelo destacado de la jornada se llevará a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde tendremos el duelo de ida por las semifinales de la Copa Chile con Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, a partir de las 18:00 horas.

La agenda de partidos trae duelos hasta en Brasil

También habrá partidos que pondrán los torneos al día como Fernández Vial vs. San Antonio Unido por la Segunda División o el Atlético Mineiro vs. Grêmio por el Brasileirao. Mientras que en el Sub 15 destaca el Argentina vs. Ecuador.

El fútbol femenino también tiene presencia con la Champions. Bayern Múnich vs. Arsenal o Manchester City vs. FC Barcelona. Y en la Libertadores Femenina, Colo Colo cerrará esta noche su participación frente al Always Ready.