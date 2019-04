La confesión de Ricardo Centurión: Me dan ganas de salir a tomar en la noche, todos los días

Una serie de frases para enmarcar dejó el argentino Ricardo Centurión, quien en diálogo con Fox Sports Argentina aclaró algunas de las polémicas que protagonizó en el último tiempo con Racing, además de afirmar que la vida nocturna lo ha llevado a preferir ir a beber que acostarse a dormir cada vez que se le da la oportunidad.

El volante de la "academia" tuvo un serio cruce con el ex futbolista Oscar Ruggeri en el programa "90 minutos", donde el campeón del mundo con la albiceleste intentó darle consejos para cuidar su carrera profesional.

"Me encantaría verte jugando al fútbol, en la selección (argentina). Te lo digo yo que no tenía tus condiciones. Después dices que boludo, hice esto o esto y estuve mal", comentó el "cabezón".

La respuesta del ex Boca Juniors fue sin filtro, declarando que: "Te voy a ser honesto Oscar, yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo, todos los días".

"Mis amigos me dicen que no salga, que me cuide, pero yo les digo que vayan a dormir, que voy a salir igual", agregó.

También el delantero tuvo palabras para su relación con el técnico Eduardo Coudet y Diego Milito, mánager de Racing, afirmando que "hasta ahora nadie me ha llamado para ir a las fiesta del plantel el domingo, y soy parte de eso. Aquí en el club no me ayudaron en nada, no me dejaron ni jugar en la reserva".

El mismo presidente del elenco de Avellaneda, Víctor Blanco, declaró que le están buscando una salida a Centurión, pero que solo se dará si es fuera del fútbol argentino.