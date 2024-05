Brasil con uno menos: Ederson Moraes es desconvocado para la Copa América 2024

La Selección Brasileña sacó de la nómina a Ederson Moraes, portero del Manchester City, por una fractura en el rostro, lesión por la cual se perderá la Copa América 2024, a un mes exacto de que comience el torneo en Estados Unidos.

El director técnico, Dorival Júnior, debió llamar al arquero del Sao Paulo, Rafael, en lugar del arquero del City, que apuntaba a ser titular en el certamen continental, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Ederson, de 30 años, sufrió una fractura en el rostro el pasado martes 14 de mayo, luego de un choque con el defensa argentino Cristian "Cuti" Romero en la victoria por 0-2 sobre Tottenham, por el penúltimo partido de la Premier League.

Confirmado, Ederson quedó noqueado ayer luego del golpe que recibió del Cuti. La verdad es que Ederson tuvo muchas agallas de querer seguir jugando, lo normal era sacarlo en ese instante, y no unos minutos después. #MCFC pic.twitter.com/AeqmiIpvNp

De esta manera, Brasil sufre la primera baja, de cara al campeonato más importante de selecciones en el continente, donde en Estados Unidos buscará su décima Copa América y tomarse revancha frente a la albiceleste, que se proclamó campeona en 2021 precisamente ante la 'verdeamarelha' en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Alisson Becker, del Liverpool, asoma como titular en la portería brasileña. Bento y Rafael, arqueros del Atlético Paranaense y el Sao Paulo, respectivamente, completarán la nómina de guardametas de los pentacampeones.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, completou neste domingo (19) a lista de convocados para a Copa América. Ele chamou Bremer, da Juventus, Éderson, do Atalanta, e Pepê, do Porto, para a disputa do torneio continental, que começa em junho, nos Estados Unidos.



Na… pic.twitter.com/Kpmbu6uXn0