Presidente de Lota por los incidentes con Naval: “Hubo cuatro apuñalados y un menor de edad está en la UCI”

Por la undécima fecha del torneo de Tercera División B del Grupo Sur, en el estadio El Morro de Talcahuano se midieron Naval y Lota Schwager, dos de los líderes del campeonato, aunque desde la dirigencia carbonífera su presidente Jairo Castro hizo ver previamente que un clásico de esta naturaleza era prudente que no tuviera hinchada visitante.

Durante el encuentro hubo serios incidentes que terminaron con agresiones a pedradas, sables y machetes, y los jugadores de Lota, a raíz de lo mismo, recién pudieron abandonar el estadio dos horas después de los sucesos.

Graves incidentes en El Morro:



Barristas de Naval de Talcahuano y Lota Schwager se enfrentan en las tribunas del estadio@Sabescl pic.twitter.com/n17UvygATd — Carlos Campos (@carlosicampos) July 7, 2024

Presidente de Lota: “Tuvimos cuatro apuñalados, uno de ellos menor de edad”

En diálogo con Radio Futuro, Castro lamentó el resultado de las agresiones, que terminaron muy mal para los parciales de Lota. “Tuvimos cuatro apuñalados, uno de ellos menor de edad, y también el padre de Darwin Henríquez, delantero del equipo, que tienes siete puñaladas, pero el caso más grave lo vivimos con el familiar de Felipe Arratria, que se encuentra en la UCI, le están drenando aire y sangre en el pulmón derecho, es un niño que difícilmente quiera volver al estadio”.

Castro denunció que no se tomaron las medidas de seguridad: “No se veló por la gente, los jugadores y los dirigentes. Había 12 guardias, siete de ellas mujeres, 10 vallas papales, dos carabineros en el estadio y no había ambulancia, esperamos que se busquen los verdaderos responsables, que parten de la organización local que no estuvo a la altura del evento”.

"Nosotros lo advertimos, pero ellos priorizaron ganar más recursos"

El presidente de Lota planteó que ellos habían dado un nota de alerta sobre esta situación: “Nosotros lo advertimos, lamentablemente esperábamos algo así, tuvimos un clásico que se jugó en Coronel hace unos años que terminó con pelea y machetazos dentro de la cancha pese a todas las medidas que se tomaron. Por lo mismo, apenas supimos que habría público visitante, mostramos nuestra preocupación a la directiva de Naval, pero ellos priorizaron ganar un poco más de recursos”.

Jairo Castro señaló que ahora estudiarán las medidas judiciales a tomar, ya que han podido recabar imágenes para identificar a los responsables.