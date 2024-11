¡Se quiere ir! Revelan que Tiago Nunes renunció a la banca de Universidad Católica

Las cosas no están en calma en San Carlos de Apoquindo. El técnico de los cruzados, Tiago Nunes, está molesto con algunas decisiones por parte de los dirigentes del equipo, y según el periodista Bruno Sampieri, habría presentado su renuncia a Universidad Católica.

La noticia caló hondo en las huestes de la Franja y generó un terremoto al interior del club precordillerano. ¿La razón? la demora en los refuerzos y las fechas para que lleguen.

Aseguran que Tiago Nunes renunció a la banca de Universidad Católica

El técnico brasileño habría tenido un fuerte intercambio con la dirigencia cruzada: "Me dicen que no le traen lo que quiere, que no pueden retener Gonzalo Tapia. No saben si es una pataleta para que le traigan lo que está pidiendo o si realmente no da para más", agregó Sampieri.

"No voy a decir ni confirmar que no es más el entrenador de Universidad Católica. Sí que Tiago Nunes dijo que renuncia, pero la duda es si esa renuncia es definitiva o si lo tratan de convencer para que se quede", continuó el comunicador.

Los números de Tiago Nunes en Universidad Católica

El entrenador de 44 años fue oficializado en el equipo de la Franja en marzo de este año y dirigió un total de 28 encuentros.

De esos 28 encuentros, ganó 13 partidos, empató 6 y perdió 9 compromisos. Sólo en el torneo nacional comandó al equipo en 25 duelos, ganando 12, empatando 5 y perdiendo 8.