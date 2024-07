Cristian Palacios analizó el momento de la U tras perder la punta del Campeonato Nacional

Este mediodía el atacante de Universidad de Chile, Cristian Palacios estuvo presente en la conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde abordó el empate que les quitó el liderato del Campeonato Nacional y también el próximo partido frente a Audax.

La rueda comenzó con un tema evidente, la segunda ubicación de la U en la tabla de posiciones tras empatar con Cobresal, El atacante azul no dio muestras de preocupación y señaló que: "Fue un empate con sabor amargo, porque teníamos el partido controlado, teníamos ventaja y bueno el fútbol es así, en poco tiempo pueden pasar muchas cosas, nos pasó a nosotros y son errores que tenemos que corregir".

Cristian Palacios se mantiene tranquilo pese a que la U perdió el liderato

Luego, el 'Chorri' ahondó más en la situación de perder el primer lugar, donde dio a entender que hay tranquilidad en la interna del CDA, comentando que: "Estamos tranquilos, como el primer día [..] después cuando lleguemos al final, veremos cómo se dio todo. Un equipo grande siempre tiene presión, siempre tiene que estar peleando arriba y nosotros sabemos de eso".

🔛 Comenzamos a preparar el partido de este domingo ante Audax Italiano 💪🏼 pic.twitter.com/EHLvqt0tt3 — Universidad de Chile (@udechile) July 23, 2024

Al 'Chorri' no le importa donde jugar

U. de Chile visitará en la próxima fecha a Audax Italiano, pero lo curioso es que los itálicos harán de local en el estadio La Portada de La Serena, ya que el reducto de La Florida se encuentra en reparación.

Sobre cómo se toma el equipo el que dos equipos de Santiago jueguen en región, Palacios respondió: "Sea donde sea, donde nos toque jugar tenemos que ir y hacerlo de la mejor manera, para eso no estamos preparando. El rival no viene bien, pero a nosotros eso no nos afecta porque tenemos que ir a hacer nuestro partido y tratar de pensar en nosotros".

Revisa la conferencia completa acá.