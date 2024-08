El emotivo mensaje de Leandro Fernández a jugador de Nacional que vive dramático momento

La noche de este martes 27 de agosto, Universidad de Chile venció a Unión Española y sigue como líder indiscutido del Campeonato Nacional.

Con los tres puntos en el bolsillo, el elenco azul alcanzó las 46 unidades y muestra solidez en el juego, lo que tiene a su plantel encumbrado en la cima.

Leandro Fernández analizó el triunfo de la U ante Unión Española por el Campeonato Nacional

Y uno de los protagonistas fue Leandro Fernández , quien cerró el tablero en el Estadio Nacional y analizó la importancia de esta victoria en casa.

"Creo que fue un partido duro contra un gran rival, jugaron buen y lo venían demostrando en las fechas anteriores. La primera pelota que tuve me quedó muy encima del cuerpo, pero por suerte pudimos abrir el marcador y con ello los espacios", comenzó declarando en TNT Sports.

Sobre la misma línea, la perseverancia es el concepto que mejor define la actuación del trasandino en Ñuñoa. "Lo que me trajo hasta aquí el seguir intentando y hoy salió, como hoy y eso me deja contenta que es escribir. Estamos pasando un gran momento y si no juego, a los compañeros que les toca entrar lo hacen bien", remató.

Leandro Fernández envió emotivo mensaje a Juan Izquierdo ya toda su familia en Uruguay

Sin embargo, no serían sus únicas impresiones, ya que dejó el cierre de sus declaraciones para enviar un emotivo mensaje al futbolista charrúa que está internado en São Paulo , tras sufrir una arritmia cardíaca en pleno duelo de Copa Libertadores.

"Quisiera mandarle un saludo a Juan Izquierdo, con el fin de mandarle un fuerte abrazo de parte mía y de todo el plantel Universidad de Chile por la situación que atraviesa. No compartí nunca con él, pero es un colega en el fútbol y le envío muchas fuerzas a su familia”, expresó Fernández.