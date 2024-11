En plena celebración de la Copa Chile: Cecilia Pérez disparó contra Aníbal Mosa

La Universidad de Chile cerró su temporada con el título de la Copa Chile 2024 tras vencer a Ñublense por la cuenta mínima. En plena algarabía azul, Cecilia Pérez sacó la voz y se refirió a la temporada de los laicos.

La vicepresidenta de la concesionaria aseguró que "fueron momentos duros, donde vimos que no había justicia. Hubo hecho que empañaron el torneo. Pero nosotros le dijimos al plantel que tenía que hacer su trabajo, que no se desconcentraran y que se centraran en los partidos".

Los dardos contra Aníbal Mosa

Siguiendo con la conversación en radio ADN, la exministra disparó contra Aníbal Mosa: "Ese caballero que habla tan destemplado, no me gusta. Nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava. Debería dar un ejemplo al resto.

Pérez continuó: "Nuevamente las palabras de Aníbal Mosa muestran que no es un ejemplo de dirigente, le habla a la barra, le hace mal al fútbol. Ese tipo de declaraciones se transforma en violencia, dentro y fuera de los estadios. Muchos años hemos luchado para que los delincuentes no estén en los estadios. Estas palabras incitan al odio y debería comportarse como un dirigente del fútbol chileno".

El apoyo al abogado del club

Cecilia Pérez también se refirió a lo dicho por José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul: "Hemos conversado con él. Es el sentimiento que tenemos todos dentro del club, estamos todos y todavía tenemos esa impotencia, que hubo sanciones a una misma jugada con un distinto criterio con respecto a otros equipos".

"Hoy hay dar vuelta la página. Ahora somos campeones de la Copa Chile y pronto vamos a pensar en la pretemporada de cara al 2025 donde volveremos a jugar Copa Libertadores, allí deben estar nuestros esfuerzos", finalizó la vicepresidenta de Azul Azul.