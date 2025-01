Las razones que entregó Leandro Díaz para dejar “pagando” a Universidad de Chile

Inesperadamente Universidad de Chile se quedó este lunes sin uno de los refuerzos que tenía abrochado para la temporada 2025 ya que el delantero argentino Leandro Díaz rechazó la oferta del conjunto azul y decidió continuar en su actual club, Lanús.

En Azul Azul esperaban que el jugador de 32 años fuera el reemplazante perfecto de Luciano Pons y Cristian Palacios y lo esperaban con los brazos abiertos en el Centro Deportivo Azul, pero un balde de agua fría cayó este lunes en el recinto de La Cisterna cuando se supo la caída del fichaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Las razones de Leandro Díaz para seguir en Lanús y no venir a la U

Hace unas pocas semanas Leandro Díaz vivió un momento escandaloso durante un amistoso de preparación entre Lanús y el cuadro de Tigre. En aquel encuentro, agredió con una patada a un futbolista juvenil y luego con un puñetazo a Alan Barrionuevo, quien llegó a defender a su compañero.

Ambos futbolistas de Tigre fueron internados en una clínica y un hospital, respectivamente, aunque el último todavía recibe un tratamiento dental, debido a la gravedad del golpe, aunque afortunadamente no sufrió fracturas.

Leandro Díaz desestimó la oferta de Chile y le pidió disculpas a sus compañeros y CT, por ahora continúa entrenando apartado del plantel. pic.twitter.com/CUZUlMna3T — Julián Fernández (@yojulifernandez) January 20, 2025

Ante esta situación, el atacante ofreció disculpas al conjunto "granate" y pidió una nueva oportunidad, aunque sigue apartado del plantel. De todas formas, se quedará en el plantel buscando una nueva oportunidad en el equipo.

"Hubo alguna conversación con U. de Chile, pero tengo la decisión de quedarme y no me quiero ir así de esta manera. Lanús se merece más de mí", dijo en conversación con DSports Radio.

"El entrenador decidirá si juego, pero yo todavía tengo un año más de contrato, no me voy a ir a ningún lado y me voy a quedar. Cuando me vuelvan a necesitar voy a estar a muerte con el club. Hablé con el entrenador y estaba triste, dolido, hablamos bastante tiempo y reconocí mi error. Tengo que hablar con los dirigentes nada más", cerró.

🇱🇻⚠️ Comenta @RadioLanus2mil que Leandro Diaz SE QUIERE QUEDAR EN LANÚS.



Habría rechazado la oferta de la U de Chile. Además, habría pedido disculpas a sus compañeros, cuerpo técnico y dirigentes.



¿Que te parece? pic.twitter.com/0yx1BH3oXw — David (@david9caruso) January 20, 2025

El futbolista continuó apuntando que "me queda un año de contrato en Lanús y algunos ya me estaban despidiendo, estoy tranquilo, pero un poco dolido por toda la situación. En un partido donde nos vamos a divertir, tenemos que pasar un mal momento".

"Tengo una tristeza porque estoy representando a Lanús y quiero muchísimo al club. La verdad que no era la manera de irme, me sentí un poco dolido por haberle faltado el respeto a los dirigentes, mis compañeros y a los chicos de Tigre", declaró", explicó.