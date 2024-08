Manuel Mayo presentó a Fabricio Formiliano y se refirió al caso Morales en Universidad de Chile

Tarde de presentaciones tuvo la Universidad de Chile en el CDA, donde el Gerente Deportivo Manuel Mayo, oficializó la llegada de Fabricio Formiliano, Antonio Díaz y esclareció el futuro de Marcelo Morales.

Luego de más de un mes de la llegada de Díaz proveniente de O'Higgins de Rancagua, por fin fue presentado en el club, el atraso en su presentación obedeció a la espera de que Charles Aránguiz debía ser el primer jugador en oficializar.

La exposición frente a los medios también contó con la presencia de Fabricio Formiliano, central uruguayo de 31 años, que viene a reforzar la defensa de los azules.

La presentación de Fabricio Formiliano en Universidad de Chile

El nuevo central de U. de Chile comentó cómo se gestó su llegada y cuales son las aspiraciones con la camiseta del 'Romántico Viajero'. "El jueves en la noche llamé a Matías Corujo, 'andate caminando de una, no te vas a arrepentir tremendo club' me dijo. Los objetivos a nivel grupal y personal siempre es aspirar a lo máximo, ser campeones. Como todo hay que ir construyendo de a poco y partido a partido".

También dio luces sobre cuál es su posición en donde más se acomoda dentro del terreno de juego. "Me gusta más jugar en el centro, pero me acomodo en ambas bandas. No hay problema con eso y estoy a disposición del entrenador donde me requiera él, allí daré todo lo mejor".

Al igual como alguna vez lo hizo su compatriota Mauricio Victorino que se bajó del avión y jugó por la U, Formiliano también está listo para debutar en los azules. "Ya estoy en condiciones para estar a la orden, por eso me integré lo más rápido posible a entrenar. Vengo con rodaje de competencia y he jugado muchos partidos".

¿Qué pasará finalmente con Marcelo Morales?

Después de mucho tiempo sin que la dirigencia de Universidad de Chile no se hiciera cargo públicamente del bullado 'caso Morales', está vez no hubo escapatoria y se le preguntó a Manuel Mayo sobre la situación actual del formado en la U.

Lo primero que respondió el gerente deportivo fue un intento por desviar la atención: "Lo que él quiere es salir campeón, pero lógicamente está su profesión, tiene un futuro por delante, el cual puede ser que llegue una oferta que sea muy buena para él y para el club".

Finalmente, no pudo esquivar el tema y entregó una respuesta donde sutilmente responsabiliza a Marcelo Morales: "Yo creo que estamos cada vez más cerca, se hace más difícil la negociaciones cuando hay una de las partes que lo duda, en este caso nosotros queremos que renueve, él también. Se ha demorado un poco porque hay muchos aspectos de la renovación que él ha tenido o su entorno, una visión y nosotros otra. Nos hemos ido acercando, veo muy buena disposición de las partes".

