Maximiliano Guerrero está feliz por retomar su confianza tras la lesión en Universidad de Chile

Universidad de Chile dió vuelta la página tras el deslucido empate sin goles frente a Colo Colo en el Superclásico 196 del fútbol chileno. Ahora los azules están mentalizados en lo que será el duelo frente a O'Higgins por la vigésima fecha del Campeonato Nacional.

Maximiliano Guerrero, quien luego de superar una cruralgia derecha, lesión que lo marginó varias semanas, poco a poco está comenzando a tomar el nivel que lo hizo destacar en la primera rueda del torneo, para ser protagonista en el esquema de Gustavo Álvarez.

En conversación con el canal oficial de U. de Chile, Guerrero señaló que: "He ido volviendo a agarrar confianza porque había tenido el tema de la lesión, pero al volver a los partidos me he sentido súper bien, con confianza, he tenido un poquito más de profundidad, así que he estado súper bien, me he sentido cómodo".

Maxi, ¿cómo analizas tu momento personal en el equipo? 🤘🏼 pic.twitter.com/YXxLBKmeSH — Universidad de Chile (@udechile) August 14, 2024

Los jugadores de Univeridad de Chile no estarán solos en Rancagua

Maxi resalta que pese a que juegan de visita, es importante contar con los hinchas, los que, de manera inédita, podrán asistir al Teniente de Rancagua para apoyarlos en el duelo ante el 'Capo de Provincia'.

Ante esta gran noticia, el atacante de la U comentó que: "Siempre el público es súper importante para nosotros, es un jugador más, como se dice, a nosotros nos ayuda bastante tener el apoyo de ellos, así que es muy bueno y estamos muy contentos de que puedan asistir al partido", cerró.