Universidad de Chile tiene un nuevo libro: "Peregrinaje al bicampeonato"

El club Universidad de Chile cuenta con un nuevo libro que aborda una de sus campañas más emblemáticas en su historia deportiva.

"Peregrinaje al Bicampeonato. A 25 años del título de la U 1995, en la memoria del hincha", escrita por el periodista Gustavo Villafranca, aborda una de las fechas más importantes en la historia del elenco universitario.

Villafranca investigó los principales hitos de la U, desde su nacimiento en 1991 hasta la actualidad. En 2014 escribió "Peregrinaje al Salvador", por los 20 años del título que cortó una larga sequía; y en 2017 publicó, junto con Roberto Rabi, "Toda la Historia de la U".

"Peregrinaje al Bicampeonato" es su tercera obra. Un viaje de 25 años en la memoria del tiempo, donde el autor realiza un completo recorrido de la campaña del Club Universidad de Chile de 1995 y que finaliza en el Estadio Nacional con el marcador 2-0 sobre Temuco, otorgándole el bicampeonato aquel inolvidable 3 de diciembre.

El libro está escrito desde la perspectiva del hincha, con pasajes reveladores de la temporada del ´95, que se mezclan con vivencias personales, fantasmas y recuerdos de la época, que sin duda forjaron el carácter del fanático azul rumbo al doble título.

"¿Qué tiene la "U" que la seguimos queriendo? (...) Quizás sea ese aspecto inentendible el que nos hace querer a nuestro equipo más allá del resultado. Quizás en lo inexplicable encontramos el valor de mantenernos 25 años sin títulos y contarlo con la frente en alto. Sí, porque no me avergüenzo de haber pasado tanto tiempo sin levantar nada. Fueron esos años los que forjaron el carácter del hincha verdadero, de ese soñador que solo pide entrega en la cancha", dice en el prólogo el ex futbolista Rodrigo Goldberg, actual director deportivo de la U.

Gustavo Villafranca es periodista y ha sido colaborador de El Mercurio, en programas radiales de fútbol y columnista para El Gráfico, El Mostrador y Revista DeCabeza, entre otros.

En 2016 fue organizador y expositor del Congreso de Historia de la U y desde el año 2020 es socio fundador de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (ASIFUCH).

El libro "Peregrinaje al Bicampeonato" ya está a la venta en la web oficial de Editorial Forja y en las principales librerías del país.