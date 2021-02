Policía de Los Angeles: Tiger Woods no parecía estar bajo la influencia de alcohol o drogas

El legendario golfista Tiger Woods, que este martes sufrió un accidente de tránsito, se encuentra en condición "estable", aunque con "heridas graves en ambas piernas", informó el sheriff del condado de Los Angeles, Alex Villanueva, en una conferencia de prensa.

"No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente". Algo que fue corroborado luego por el oficial González, el primero en arribar al lugar: "Le pregunté su nombre, me dijo que era Tiger, le pregunté la fecha y hora y me contestó lúcido y calmado".

"Cuando lo rescataron estaba vivo y consciente, en condición estable, con heridas graves en ambas piernas, pero sin síntomas de discapacidad. El señor Woods es muy afortunado de seguir con vida tras este accidente", aclaró Villanueva.

Sobre el motivo del accidente, el sheriff dijo que todo apunta a que Woods viajaba "a alta velocidad" por una pendiente empinada y cuesta abajo, aunque la investigación sobre este suceso aún está en curso: "Hay que esperar la investigación y el peritaje correspondiente".

El informe policial del accidente de Woods dejó detalles importantes sobre lo sucedido este martes por la mañana.



"Iba a una velocidad relativamente mayor a lo normal. Debido a que es cuesta abajo, se inclina y también hace curvas, esa área tiene una alta frecuencia de accidentes. No es infrecuente", indicó Villanueva.

Agregó que la parte delantera del automóvil de Woods, un modelo Genesis GV80 2021, quedó "totalmente destruida", pero que gracias a su sistema de seguridad el accidente no resultó en fatal.

La máxima autoridad de la seguridad de Los Ángeles hizo estas declaraciones ante la prensa después de que el agente del golfista, Mark Steinberg, revelase en un comunicado que su representado tuvo que ser intervenido en quirófano de "múltiples lesiones" en sus piernas.

Tiger Woods volcó su automóvil la mañana de este 23 de febrero, cerca del Rancho Palos Verdes, quedando con graves lesiones y siendo intervendio quirúrgicamente por ellas.