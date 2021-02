Tiger Woods sufrió un grave accidente vehicular en Los Angeles y está hospitalizado

Conmoción en el mundo del golf y el deporte mundial. El histórico golfista estadounidense Tiger Woods tuvo un grave accidente vehicular en Los Angeles y está hospitalizado en un recinto médico cercano, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió durante la mañana de este 23 de febrero, cuando el auto de Woods chocó cerca del Rancho Palos Verdes.

Woods fue sacado por los bomberos y transportado al hospital. Según su manager, está siendo operado por "múltiples lesiones en las piernas".

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w