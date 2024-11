Stephanie Vaquer se acerca al título femenino tras confirmar su presencia en WWE NXT Deadline

Todo va bien encaminado para Stephanie Vaquer en WWE, y este que la noche de este martes 19 de noviembre la luchadora chilena logró otra contundente victoria que de paso, la acerca al título femenino de NXT.

Como es habitual, la edición semanal de NXT se llevó a cabo en el Performance Center en Orlando, Florida, y Stephanie Vaquer vio acción en la segunda lucha de la velada ante Jaida Parker.

La chilena animó una muy interesante contienda ante Parker, resistiendo en varios pasajes a las sólidas llaves y maniobras luchísticas de su rival. Así, fue contrarrestando y aplicando movidas como su clásica Meteora y la Headscissors, que fueron debilitando a Parker hasta el desenlace de la lucha.

Finalmente, el combate se inclinó a favor de Vaquer, que aprovechó una distracción de Jaida Parker producto de Lola Vice, para luego finalizar todo con su fulminante Package Backbreaker y quedarse la victoria por conteo de tres.

What a match! 👊@lolavicewwe distracts @Jaida_Parkerwwe just enough for @Steph_Vaquer to pick up the win!! 🙌#WWENXT pic.twitter.com/P4qQJgINpW