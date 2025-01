Stephanie Vaquer va a la caza de su primer título en WWE

La chilena Stephanie Vaquer sigue teniendo un meteórico progreso en WWE, y en el primer episodio de NXT transmitido en Netflix la chilena se impuso en una lucha que la acerca a pasos agigantados a su primer título de campeona en la empresa estadounidense.

Vaquer había sido anunciada para participar en el NXT de este 7 de enero en una lucha fatal de 4 esquinas ante Cora Jade, Kelani Jordan y Lola Vice para ser una de las retadoras número 1 al campeonato norteamericano femenino de la marca.

Y, en una gran contienda, la exponente chilena se quedó con la victoria para adueñarse de una oportunidad de oro, que deberá cerrar la próxima semana en una nueva edición del show de cada martes.

Stephanie Vaquer salió al ring con la imponente personalidad que la caracteriza y no se dejó inmutar por ninguna de sus rivales en la exigente lucha que debió enfrentar.

Así, la de San Fernando terminó por quedarse la victoria por conteo de tres sobre Kelani Jordan, tras aplicarle su ya reconocida movida final, el package backbreaker.

Eso sí, no está todo dicho para Vaquer y su oportunidad titular contra la campeona norteamericana, Fallon Henley, ya que tras su victoria hubo un segmento con la también luchadora Shotzi, en la que se acordó que para la próxima semana ambas se enfrenten para así definir a la retadora oficial a la presea de segunda importancia en la división femenina de NXT.

Looks like @ShotziWWE wants a shot at @FallonHenleyWWE, but @Steph_Vaquer has something to say about that... 👀 #WWENXT | #NewYearsEvil pic.twitter.com/jvs5JB88u5