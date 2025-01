Todos los luchadores confirmados para la batalla de 30 hombres en Royal Rumble 2025

El mundo de la lucha libre, especialmente en WWE, cuenta las horas para una nueva edición de Royal Rumble, el evento que marca el inicio del camino hacia Wrestlemania, la magna cita entorno a la empresa estadounidense.

El Royal Rumble de este 2025 se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis y como es costumbre contará con luchadores tanto de RAW como Smackdown, además de tener apariciones especiales de estrellas de la marca NXT, tanto para la división masculina como femenina.

En relación a esto, es que estos últimos días ya se han empezado a confirmar los primeros luchadores que dirán presente en la batalla real de 30 hombres masculina, destacando potentes nombres que buscarán alcanzar la gloria camino a la 'Vitrina de los Inmortales'.

Hace poco más de 1 semana, en el primer WWE RAW en Netflix, el mítico John Cena confirmó su presencia para la batalla real de Royal Rumble 2025, donde incluso apuntó que espera ganar dicha lucha e ir por el oro en Wrestlemania.

Lo propio se conoció para Roman Reigns el pasado viernes en Smackdown, y en el show de la marca roja a inicios de esta semana hubo tres nuevos confirmados para la atractiva lucha de 30 hombres.

En el RAW de este 13 de enero, tanto CM Punk como Seth Rollins y Drew McIntyre confirmaron su lugar en el evento, todo en medio de un segmento que mantiene en tensión a estas tres superestrellas, a la espera de que se anuncien más en los próximos días y también se guarden algunas sorpresas para el mismo día del evento.

Can @DMcIntyreWWE rule the #RoyalRumble once again? ⚔️



📍 INDIANAPOLIS

🎟️ https://t.co/MlJix5Y1R6 pic.twitter.com/krprIWEp4V