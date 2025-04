WWE NXT 15 de abril: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

Semana especial es la que se está viviendo entorno a WWE, ya que este sábado 19 y domingo 20 de abril tendrá lugar el magnífico evento Wrestlemania 41, pero además, la marca NXT también tendrá su gran jornada con la realización de Stand & Deliver.

De hecho, NXT Stand & Deliver suele actuar como un "teloneo" a la primera noche de Wrestlemania, desde que el magno show de WWE se reparte en dos jornadas.

Por ello, es que el episodio de este martes 15 de abril en NXT es especial, sobre todo para la chilena Stephanie Vaquer, quien tendrá su última aparición antes de tener que poner el título femenino en juego en una lucha fatal de 4 esquinas, ante Giulia, Jordynne Grace y Jaida Parker. Del mismo modo, habrá acción esta noche con varias luchas en cartelera que terminarán por armar la cartelera de Stand & Deliver.

Horario para ver WWE NXT en Netflix este 15 de abril

El capítulo de WWE NXT de este martes 15 de abril se podrá ver desde las 20:00 horas en Chile y también en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia, Perú y Ecuador se podrá ver desde las 18:00 horas.

¿Dónde ver WWE NXT en Chile?

Desde el 6 de enero del presente año, WWE comenzó a transmitir todos los eventos de la industria exclusivamente por la plataforma de streaming, Netflix, por lo que sólo se puede ver por ahí.

Cartelera de WWE NXT este 15 de abril

Luchas

Combate fatal a 4 esquinas por una oportunidad al título norteamericano masculino de NXT

Lexis King vs Ethan Page vs Eddy Thorpe vs Wes Lee

Combate clasificatorio para la Ladder Match femenina en Stand & Deliver

Rivales por confirmar

Combate clasificatorio para la Ladder Match femenina en Stand & Deliver

Rivales por confirmar

"Gauntlet Match" por una oportunidad por los Campeonatos por Parejas de NXT

Hank Walker y Tank Ledger vs. The Culling (Niko Vance y Brooks Jensen) vs. Tyson Dupont y Tyriek Igwe vs. Josh Briggs y Yoshiki Inamura vs. No Quarter Catch Crew (Myles Borne y Tavion Heights)

Parking Lot Fight

DarkState (Cutler James, Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) vs. The D'Angelo Family (Tony D'Angelo, Channing "Stacks" Lorenzo y Luca Crusifino)

Segmentos

Posible careo entre la campeona femenina Stephanie Vaquer y sus retadoras Jordynne Grace, Giulia y Jaida Parker

Posible careo entre el campeón de NXT Oba Femi y sus retadores Trick Williams y Je'Von Evans