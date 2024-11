WWE RAW 11 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

La acción de los lunes por la noche continua este 11 de noviembre, llena de la mejor lucha libre desde el Van Andel Arena de Grand Rapids, en Michigan.

Un nuevo episodio de WWE Monday Night RAW llega para esta jornada, donde se espera que sigan conformándose rivalidades camino al evento premium Survivor Series, que tendrá lugar a fines del presente mes.

El plato fuerte seguro que estará en el careo que tengan el campeón peso pesado Gunther ante Damian Priest, quien la semana pasada se ganó el derecho a convertirse en el retador número 1 a dicho título.

En cuanto a la división femenina habrá un atractivo combate entre las campeonas Bianca Belair y Jade Cargill ante la campeona mundial femenina Liv Morgan y su aliada Raquel Rodríguez.

The WWE Women's Tag Team Championship is on the line when @BiancaBelairWWE & @Jade_Cargill defend against Women's World Champion @YaOnlyLivvOnce & @RaquelWWE TONIGHT on #WWERaw!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/jjJtIoUMW6