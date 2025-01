WWE RAW 13 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

El primer WWE RAW en Netflix resultó ser todo un éxito, y este lunes 13 de enero la marca roja vuelve a la acción con una cartelera que promete bastantes emociones y luchas de calidad dentro del ring.

Esta nueva edición de Monday Night RAW se emitirá en vivo desde el Sap Center de San Jose, California, y entre su plato fuere tendrá la final por el título intercontinental femenino entre Dakota Kai y Lyria Valkyria.

Otra lucha que atrae las miradas es la que tendrá Chad Gable ante el debutante Penta, la sensación de la lucha mexicana que firmó contrato hace unas semanas como nueva estrella de WWE.

En los segmentos que prometen tensión se encuentra la aparición confirmada de CM Punk tras su victoria sobre Seth Rollins el pasado lunes. También, el campeón pesado Gunther dará una promo, mientras que Rhea Ripley hará lo propio como nueva campeona mundial femenina.

After regaining the Women's World Championship, we will hear from @RheaRipley_WWE TONIGHT on #WWERaw! #RawOnNetflix

📺 8e/5p on @netflix pic.twitter.com/1fjpPxYfwl