WWE RAW 14 de abril en Netflix: Horario y cartelera de combates

La semana más esperada del año en el mundo de la lucha libre comenzó, ya que durante el próximo fin de semana se va a celebrar la edición 41 de Wrestlemania, el evento más importante de la WWE, y eso significa que los dos shows de esta semana serán de los más importantes del año.

Es por ello que el capítulo N° 1.664 de Monday Night RAW de esta noche será trascendental para las diversas storylines que se presentarán y tienen un espacio en el próximo mega evento de la WWE. El episodio de esta tarde además de contar con un par de combates, se podrán presenciar una gran cantidad de segmentos de los protagonistas de Wrestlemania 41, entre ellos la participación de los luchadores del Main Event del sábado.

Fecha y horario para ver WWE RAW en Netflix este 14 de abril

WWE ha sufrido bastantes cambios en las últimas semanas debido a la modificación del horario en Chile y también por la condecorada gira europea de la marca. Pero esas situaciones se acabaron, ya que los episodios de RAW y SmackDown se realizan a partir de las 20:00 horas en el país y en la mayoría de Sudamérica.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Los eventos semanales de la WWE se emiten en vivo a través de la plataforma de streaming Netflix. Además que también transmitirán los dos días de Wrestlemania 41 mediante sus señales.

Cartelera WWE RAW 14 de abril

Luchas:

Combate individual masculino

Aj Styles vs Karrion Kross

Combate individual femenino

Liv Morgan vs Bayley

Segmentos:

Seth Rollins, CM Punk, Roman Reigns y Paul Heyman estarán presentes en el cuadrilátero de Sacramento previo a su evento estelar del sábado en Wrestlemania 41.

El Campeón Mundial Pesado, Gunther, subirá al ring por última vez previo a su combate por el cinturón en el mega evento de la empresa.

Before he defends his World Heavyweight Championship against Jey Uso at #WrestleMania, we will hear from @Gunther_AUT TONIGHT on #WWERaw!



📺 8ET/5PT on @netflix pic.twitter.com/9F2JAGmOBe — WWE (@WWE) April 14, 2025

Logan Paul regresa a la WWE para referirse a su combate ante Aj Styles del próximo domingo.