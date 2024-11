WWE RAW 4 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

Luego de una exitosa realización de Crown Jewel, WWE cerró su visita a Arabia Saudita con la nueva edición de un Monday Night RAW, el cual a pesar de ya haberse llevado a cabo, será visto por todos este lunes 4 de noviembre.

El show de esta jornada es pregrabado de este último domingo en la ciudad de Riad en tierras árabes, porque la totalidad de los resultados del show ya son conocidos, aunque no tan en detalle.

Entre lo más trascendente que ocurrió en este nuevo WWE RAW está que Iyo Sky se convirtió en la nueva retadora al título mundial femenino, luego de ganar una batalla real para ser contendiente a dicha presea que defendió con éxito Liv Morgan el pasado sábado.

Por el lado de la división masculina de la marca roja, Damian Priest también pasó a ser el nuevo retador al campeonato mundial pesado de Gunther, al imponerse en un combate fatal de cuatro esquinas ante Seth Rollins, Dominik Mysterio y Sheamus.

Who will earn the right to challenge @Gunther_AUT for the World Heavyweight Championship?@ArcherOfInfamy vs. @DomMysterio35 vs. @WWESheamus vs. @WWERollins



Find out tomorrow night on #WWERaw!

8/7c @USANetwork pic.twitter.com/5gtBehWuEF