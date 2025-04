WWE SmackDown 18 de abril en Netflix: Horario y cartelera de combates

WWE se encuentra en la última parada previo a la realización de Wrestlemania 41, ya que durante esta jornada se desarrollará una nueva edición de Friday Night SmackDown, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este último evento será fundamental debido a los segmentos y las batallas que se realizarán en el cuadrilátero de la marca azul.

El capítulo N°1.337 de SmackDown tendrá mucha acción en el ring y será fundamental para las storylines que se presenciarán en el escenario del magno evento el fin de semana, ya que tendrá la participación de John Cena antes de batallar ante Cody Rhodes, se conocerá si Randy Orton será parte de la cartelera de Wrestlemania 41 y se desarrollará la mítica batalla real en honor a André el Gigante.

Fecha y horario para ver WWE SmackDown en Netflix este 18 de abril

WWE volvió a su horario habitual tras la gira por Europa y el cambio de hora en el país. Es por ello que el evento de la marca azul de esta jornada se realizará a partir de las 20:00 horas en Chile y en gran parte del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE SmackDown en Chile?

Desde los inicios del 2025, WWE llegó a un acuerdo con la plataforma de streaming Netflix para la transmisión de todos los eventos en vivo de la industria de lucha libre, además de contar con diversos contenidos históricos de la empresa en su cartelera.

Cartelera WWE SmackDown 18 de abril

Luchas:

Batalla real en memoria de Andrea el Gigante: de 20 a 30 participantes.

The Andre the Giant Memorial Battle Royal returns TONIGHT on #SmackDown!



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/um4HM9TViv — WWE (@WWE) April 18, 2025

Combate en equipos femenina

Katana Chance, Kayden Carter y Zelina Vega vs The Green Regime (Alba Fyre, Chelsea Green y Piper Niven)

Combate por los Campeonatos en Parejas de WWE

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin)

The WWE Tag Team Championship is on the line when The Street Profits defend against The Motor City Machine Guns TONIGHT on #SmackDown!



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/pMFe4uGBcm — WWE (@WWE) April 18, 2025

Segmentos:

John Cena aparecerá en el cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas para realizar un último careo ante Cody Rhodes previo a su batalla en Wrestlemania 41.

Randy Orton buscará una respuesta definitiva para saber quién será su competidor en el mega evento de la WWE.