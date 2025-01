WWE Smackdown 24 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

WWE se encuentra a poco más de 1 semana de distancia para que se lleve a cabo el Royal Rumble 2025, el primer gran evento premium del año en la empresa de lucha libre estadounidense.

Pero, antes de entrar en el camino final para dicho evento, este viernes 24 de enero llega una nueva edición de Friday Night Smackdown, donde la marca azul promete luchas de calidad en el ring y algún que otro interesante segmento.

Este episodio de WWE Smackdown se llevará a cabo en vivo desde el Moody Center de Austin, en Texas, y tendrá en acción a LA Knight vs Tama Tonga, mientras que la división en parejas presentará a Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) ante Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson).

Hay que recordar que este Smackdown también será la antesala del segundo Saturday Night's Main Event, que se llevará a cabo este 25 de enero también en Texas, pero en San Antonio.

TOMORROW NIGHT on #SmackDown



Will it be a night of Motor City madness or the next chapter of the Pretty Deadly musical?! pic.twitter.com/ck3nO7Ly3q