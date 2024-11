WWE Smackdown 29 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

Este viernes 29 de noviembre tendrá lugar el último Friday Night Smackdown antes de WWE Survivor Series, por lo que las miradas se posan sobre lo último que se defina antes de un nuevo evento premium de la empresa de lucha libre estadounidense.

La marca azul de WWE marca el fin del camino hacia la 'Serie de los Sobrevivientes', por lo que este viernes sin duda que el segmento que se robará las miradas será el que protagonicen Roman Reigns y CM Punk sobre su inesperada alianza en el OG Bloodline de cara a los War Games masculino.

En la misma línea, Jey Uso por el OG Bloodline y Jacob Fatu en representación del The Bloodline de Solo Sikoa lucharán por tomar ventaja en los War Games de este sábado en Survivor Series.

Además, en luchas individuales Shinsuke Nakamura se enfrentará a Andrade, mientras que el campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, chocará con Carmelo Hayes.

Before they team up at #SurvivorSeries #Wargames, @WWERomanReigns and @CMPunk will have a sit-down conversation TONIGHT on #SmackDown!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/WMjNO6kGaj