Mayne-Nicholls y el gran error en la marcha: No tenemos responsabilidad, World Athletics midió

El director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, salió al paso del notable error en el trazado de la marcha atlética, que presentó un recorrido más corto en la final femenina de 20 kilómetros.

La falla derivó en tiempos increíblemente bajos, que rompieron todo récord tanto femenil como masculino e hicieron evidente la mala conformación de la ruta. Kimberly García marcó 1h12m26s, pero posteriormente se protestaron las marcas al faltar alrededor de tres y cuatro kilómetros de competencia.

"No tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros cumplimos, al igual que en todas partes con las indicaciones del experto del tema", dijo en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Aquí vino gente de World Athletics y ellos midieron. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir sus intrucciones, y eso hicimos", sumó.

"Es una lástima, porque la carrera fue muy bonita y evidentemente la atleta peruana se debe haber ilusionado por la marca mundial. Él (trabajador de World Athletics) tendrá que dar las explicaciones. Se equivocó en la suma de los metros, no es una responsabilidad nuestra" continuó.

"Nosotros en todos los deportes cumplimos las exigencias que nos dan los DTI, los Directores Técnicos Internacionales. En varios casos esas exigencias nos han costado varios millones de pesos y lo cumplimos por que ellos mandan, nosotros solo organizamos a través de lo que ellos nos dicen", aclaró.

Además, el dirigente se refirió a lo que ocurrirá con la definición masculina, que se aplazó media hora: "Me dijeron que lo iban a corregir, me imagino. Si no, doble vergüenza. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te equivocaste y no lo corregiste? Tampoco creo que sea tan difícil. No es nuestro, pero es un papelón ¿Cómo vas a medir mal?.

"Es un error muy serio. No afecta a los Juegos, pero no le hace ningún beneficio", finalizó Mayne-Nichols al respecto.