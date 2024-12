Exorbitante cifra: Beisbolista firmó un contrato de 765 millones con los Mets de Nueva York

El beisbolista dominicano Juan Soto ha marcado un hito en la historia del deporte al firmar un contrato de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York.

Este acuerdo, confirmado por medios estadounidenses este domingo, no sólo asegura el futuro del joven de 26 años, sino que también establece un nuevo récord en el mundo del deporte profesional.

Soto, quien la pasada temporada jugó con los Yankees de Nueva York, deja atrás a su antiguo equipo tras una oferta fallida de 760 millones en 16 años.

Según informó ESPN, el contrato con los Mets no incluye pagos diferidos y cuenta con cláusulas que podrían elevar su valor por encima de los 800 millones, además de una opción de salida tras cinco años.

Este acuerdo supera el contrato de 700 millones por 10 años firmado por Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles el año pasado.

Aunque Ohtani seguirá siendo el jugador con mayor salario anual (51 millones), Soto ostentará el vínculo más extenso en la MLB, que podría mantenerlo en los Mets hasta los 41 años.

Juan Soto will become the highest paid player in MLB history 🤯 pic.twitter.com/dj6jikJojb