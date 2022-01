Francisco "Chaleco" López: La estrategia será atacar desde un comienzo"

Francisco "Chaleco" López se encuentra líder de los prototipos ligeros tras las seis primeras jornadas del Dakar. Mientras que este sábado es una jornada de descanso, el piloto chileno sabe que está algo al debe al no haber ganado ninguna etapa en lo que va de la competencia.

La sexta jornada fue dura para la dupla compuesta por López y su navegante Juan Pablo Latrach, ya que sufrieron la rotura del palier delantero en los últimos 50 kilómetros de trayecto, justo al entrar a la zona de dunas.

"Veníamos muy bien atacando y rompimos al final un palier que nos hizo perder un poco de tiempo, pero por suerte pasamos bien las dunas. En cuanto al balance de la primera semana considero que es bueno porque llegamos al descanso bien y en una buena posición", declaro.

"Estoy satisfecho con la etapa. Sigo líder de la general después de una semana, es fantástico. De cara a lo que queda, es como si arrancáramos de cero, pero con una veintena de minutos de ventaja", indicó "Chaleco".

A pesar de los problemas y de tener que desconectar la tracción, terminando los kilómetros finales en 4x2, la dupla chilena logró quedarse con el tercer lugar, tras el estadounidense Seth Quintero y la española Cristina Gutiérrez.

Pero aún con su liderato, López sabe que esta al debe al no ganar ninguna etapa en lo que va de Dakar: "Por el momento no he ganado ninguna etapa, a ver si la semana que viene lo consigo. Quintero es muy fuerte y muy rápido. Yo he tenido que bajar un poco el ritmo para ser más conservador y poder llegar todos los días" señaló.

De cara a la segunda semana de competencia, Chaleco está enfocado en dar lo mejor de sí: "Sobre lo que resta, la estrategia será atacar desde un comienzo... ya veremos cómo nos va, porque la semana próxima parte de cero, aunque tenemos una pequeña ventaja que hay que administrarla" cerró el piloto nacional.