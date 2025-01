“¡Es una locura!”: Carlos Alcaraz protagonizó FUERTE POLÉMICA en duelo con Novak Djokovic

Novak Djokovic (7° del mundo) y Carlos Alcaraz (3°) paralizan el mundo del deporte con el duelo que están protagonizando en los cuartos de final en el Australian Open.

Para muchos es una final anticipada entre uno de los mejores jugadores de la historia y otro que va camino a ese mismo sitial (ambos exnúmero uno del orbe), en un compromiso en el que están jugando "palo a palo".

La FUERTE POLÉMICA de Carlos Alcaraz en el partido con Novak Djokovic

Sin embargo, no todo es tenis: Esto porque Alcaraz protagonizó una fuerte polémica con la jueza griega Eva Asderaki, luego de una decisión de ésta.

Corría el quinto juego del segundo set y un saque de Djokovic pegó en la malla y pasó: La árbitra cobró let, lógicamente, aunque tardó varios segundos en hacerlo.

Esto generó la molestia del murciano, quien se acercó a Asderaki y comenzó con las quejas: "No puede ser. Fue red, fue red, pero... No me estoy quejando si tocó en la red o no, pero usted... ¡Cinco segundos tarde! ¡Es una locura!".

En medio de la conversación acalorada, la juez reconoció: "Lo dije tarde, pero tocó en la red".

Ante esto, el español dijo: "Sí, fue tarde, ¡pero lo paró porque él se frenó! Sé que lo paró porque él se frenó".