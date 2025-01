Las razones que llevaron a Novak Djokovic a retirarse del Australian Open

Después de jugar contra Alexander Zverev durante algo más de una hora, Novak Djokovic se retiró del partido de semifinales del Abierto de Australia sin dar mayores explicaciones.

Tras perder el primer set por 7-6(5), el serbio se despidió del alemán, se despidió del juez del partido, tomó su bolso y enfiló rumbo a camarines, instantes dónde recibió el aplauso y las pifias del público asistente en la Rod Laver Arena de Melbourne Park.

Eres Novak Djokovic. Has ganado 10 veces en Melbourne. Te lesionas y aún así haces todo lo posible por saltar a la pista para jugar la semifinal. Tu cuerpo dice basta. Tienes que retirarte y te llevas este abucheo. No tiene sentido la reacción del público. pic.twitter.com/Fx97AuuDUH — Germán R. Abril (@gerebit0) January 24, 2025

Por esta razón Djokovic se retiró en semifinales del Australian Open

Ya en la rueda de prensa, el actual número 7 del mundo enfrentó a los medios de comunicación y explicó las razones de marcharse de la pista.

“Las pruebas indican que tengo un desgarro y es por eso por lo que me he retirado. Desde que gané a Alcaraz no había tomado la raqueta hasta unas horas antes de esta semifinal. Hace dos años, pude manejar mejor una lesión parecida, pero esta vez no ha sido así. El dolor iba creciendo y al terminar el primer set ya no lo soportaba. Quizás si hubiese ganado la manga inicial hubiera jugado un poco más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más”, afirmó en conferencia de prensa al finalizar el partido.

El serbio indicó que analizará su condición física, colocando en duda su futuro tenístico.

“Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe. Si estoy físicamente bien y con ganas no hay razón para pensar que no volveré aquí. Yo quiero seguir, pero no puedo hablar de mi calendario de 2026″, puntualizó.

"Mientras pueda soportar todos los problemas de lesiones y recuperaciones que estoy teniendo últimamente, seguiré luchando por ganar otro título de este nivel", aseveró.