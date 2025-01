Australian Open: Novak Djokovic fue pifiado tras abandonar el partido ante Alexander Zverev

Novak Djokovic /7° de la ATP) terminó su participación en el Australian Open de la peor manera posible ya que se lesionó en el duelo de semifinales del torneo ante el alemán Alexander Zverev (2° del ranking mundial), lo que lo obligó a retirarse del partido disputado en Melbourne Park.

El tan esperado duelo disputado en la pista Rod Laver Arena, aparentemente se llevó a cabo de la mejor manera. Tanto ‘Nole’ (que salió al campo con un vendaje en el muslo izquierdo) como ‘Sasha’ dieron una gran exhibición de juego, y el primer set terminó con victoria para el germano por 7-6 (5).

Sin embargo, al término de la primera manga el serbio, ante la sorpresa de todos los aficionados, se despidió de su rival, del juez de silla, tomó sus cosas y se fue de la cancha, aunque sin mostrar alguna señal de lesión.

Durante su trayecto hacia vestuarios, los aficionados y al ver la decisión que tomó el tenista, comenzaron a abuchearlo, sin que hubiera alguna reacción del tenista.

Zverev salió en su defensa y pidió que no se pifiara a un deportista que “ha dado todo de su vida al deporte en los últimos 20 años”.

“Por favor, muchachos, no abucheen a ningún jugador que abandone la pista por lesión. Sé que todos pagaron dinero para estar aquí y esperan ver un gran partido de cinco sets, pero tienen que entender que Novak Djokovic lo dio todo por este deporte durante 20 años”, dijo el alemán, quien se metió en su primera final del Australian Open, y tercera de Grand Slam.

