Alejandro Tabilo tendrá que batallar ante un jugador local en su debut en Wimbledon

Este viernes se conocieron los rivales de los tenistas chilenos para lo que será su participación en el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que se comenzará a disputar desde este lunes 1 de julio en Londres.

El sorteo dejó emparejado a Alejandro Tabilo (24° de la ATP), raqueta número dos de Chile ante un rival al que nunca ha enfrentado en el circuito profesional y que, seguramente, buscará sacar provecho de su localía en el certamen británico.

Alejandro Tabilo debutará en el césped de Londres ante el tenista británico Daniel Evans (64°) ante quien no registra partidos previos.

De 34 años y 1.75 metros, el nacido en Birmingham viene de una temporada bastante irregular, dónde solo suma tres triunfos en 17 partidos disputados en 2024.

Su mejor ranking fue el casillero 21 en agosto de 2023 y a lo largo de su carrera suma dos títulos: en Washington en 2023 y Melbourne 2021.

El ganador de este partido se medirá en segunda ronda de Wimbledon ante el vencedor del encuentro que animarán el italiano Flavio Cobolli ante el australiano Rinky Hijikata.

The full draw for #Wimbledon 2024 🌱



Who's making it all the way to the final? ⬇️ pic.twitter.com/U27ffQFFJO