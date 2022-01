Rusia sumó una nueva victoria ante Australia y se acerca a semifinales en la ATP Cup

El equipo ruso certificó un nuevo triunfo ante Australia después de que Daniil Medvedev se impusiera con facilidad al local Alex De Miñaur por 6-4 y 6-2 y Roman Safiullin doblegara a James Duckworth por 7-6(6) y 6-4 en la segunda jornada del grupo B de la ATP Cup.

"No me encontraba nada bien antes de saltar a la pista pero me he tomado algunas pastillas contra el dolor y al final he acabado jugando un buen partido", indicó Medvedev tras concluir un choque que se alargó hasta la hora y 20 minutos.

Medvedev, que arrancó la competición con un tropiezo frente al francés Ugo Humbert, criticó severamente en la previa de este partido las condiciones climatológicas de Australia que consideró culpables de sus problemas físicos.

La victoria de Medvedev hizo valer el primer punto conseguido por su compatriota Safiullin tras superar al local James Duckworth (49) por 7-6(6) y 6-4.

Safiullin, que ocupa el puesto 167 en la clasificación ATP, se ha convertido sin lugar a dudas en el nombre de moda en la ATP Cup después de cuajar un pleno de victorias en individuales que han hecho olvidar las importantes bajas de Andrey Rublev y Aslan Karatsev que sufrió su equipo hace menos de un mes.

Rusia cerraría el pase a las semifinales con una victoria ante Italia en la última jornada de la fase de grupos pero incluso una derrota le podría servir para superar la primera fase.