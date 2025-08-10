Por qué Lucas Assadi podría convertirse en la venta más cara en la historia de la U de Chile

Lucas Assadi está atravesando la temporada más determinante de su carrera con Universidad de Chile. Con apenas 21 años, el mediapunta suma 7 goles y 4 asistencias, transformándose en la pieza creativa y goleadora que sostiene el ataque del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

Su técnica para manejar los tiempos, su capacidad de asistir y su olfato goleador han hecho que la U cuente con un futbolista decisivo. Este rendimiento, sumado a su proyección, ya lo posiciona como uno de los activos más valiosos del fútbol chileno.

💰 El valor que acerca a Lucas Assadi a un récord histórico

En 2023, Assadi alcanzó un valor máximo de mercado de 4 millones de euros. Incluso, el club rechazó una oferta de 3,5 millones de dólares desde Rusia por el 70% de su pase, apostando por su crecimiento.

Hoy, las proyecciones sitúan su tasación entre 6 y 7 millones de euros, cifra que, de concretarse en una venta, superaría cualquier traspaso anterior en la historia de la U.

⚽ El partido que podría catapultar el precio de Assadi

Este miércoles 13 de agosto, Universidad de Chile enfrentará a Independiente de Avellaneda en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Una actuación destacada de Assadi en esta vitrina internacional podría no sólo aumentar su valor, sino también abrirle las puertas a ligas con mayor poder adquisitivo, acercándolo a un traspaso histórico.

📲 En Al Aire Libre encontrarás toda la información de Lucas Assadi y la Universidad de Chile.