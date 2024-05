Novak Djokovic aludió al incidente del botellazo tras su derrota ante Tabilo en Roma

La derrota a manos del chileno Alejandro Tabilo (32° de la ATP) caló hondo en el ánimo del serbio Novak Djokovic (1°), quien tras el encuentro hizo alusión al incidente en el que recibió un botellazo en la cabeza para explicar lo sucedido en el partido.

Hace un par de días, luego de haber superado la segunda ronda en Roma, el balcánico pasó por una particular situación en la que fue golpeado por una caramayola metálica que se le cayó accidentalmente a un espectador desde las tribunas, episodio por el que fue consultado esta jornada tras sucumbir ante "Jano".

Ante una pregunta en la que le señalaron si es que aquel incidente influyó en su traspié de hoy, Djokovic expresó que: "No lo sé, para ser honesto. Tengo que comprobar eso, pero el entrenamiento de ayer fue diferente. Ayer todo iba a ser más fácil, no sentí ningún tipo de dolor por ese golpe, pero sí me sentí distinto".

"Hoy estuve bajo mucho estrés. Me sentí extraño, no en términos de dolor pero sí en mi equilibrio en la cancha. Simplemente no tuve coordinación, fui un jugador completamente diferente al de hace dos noches", añadió.

"Tengo que hacerme chequeos médicos y ver qué pasa", remarcó al respecto.

