Novak Djokovic recibió un botellazo mientras firmaba autógrafos en Roma

El triunfal debut de Novak Djokovic (1° del ranking mundial) en el Masters 1.000 de Roma se vio empañado por un lamentable episodio, en el que el serbio recibiese un botellazo mientras firmaba autógrafos en el público presente en el court central del Foro Itálico.

Luego de su victoria sobre el francés Corentin Moutet, "Nole" se dirigió hacia donde se encontraban algunos de sus fanáticos y comenzó a saludar y firmar objetos que le pasaban, pero la instancia se interrumpió abruptamente cuando la botella de material metálico cayó sobre su cabeza desde la misma tribuna.

En principio se desconoció su había sido una agresión intencional, pero en imágenes del momento desde otro ángulo se vio que el objeto cayó desde el bolsillo externo de la mochila de un espectador, quien reaccionó preocupado al momento del golpe sobre el número 1 del orbe.

Luego, desde el propio torneo anunciaron en su cuenta de X que Djokovic no había sufrido lesiones de gravedad por el golpe.

"Novak Djokovic on leaving the Central court at the end of his match was hit on the head by a water bottle while signing autographs to spectators. He underwent appropriate medication and has already left the Foro Italico to return to his hotel; his condition is not a cause for…